В Кении с 28 августа действует запрет на полиэтиленовые пакеты

В Кении с 28 августа вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты, как одна из мер по защите окружающей среды. За покупку, продажу и использование пакетов грозит штраф в размере до 38 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до четырех лет. Об этом сообщает Би-би-си. Прибывающие в страну туристы будут вынуждены сдавать полиэтиленовые пакеты в аэропорту.

Экологи отмечают, что пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, забивают дренажные трубы, приводят к наводнениям, загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане.

Запрет был введён лишь с третьей попытки из-за протестов производителей. Они утверждают, что работу потеряют около 80 тысяч человек, занятых в производстве пластиковых пакетов.

По разным оценкам, кенийцы используют до 24 миллионов полиэтиленовых пакетов в месяц. Ранее подобный запрет был введен в ряде других африканских стран, включая ЮАР.