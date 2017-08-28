Ураган "Харви" вынудил эвакуировать тысячи людей из Хьюстона

Ураган "Харви" вызвавший катастрофическое наводнение в Техасе, вынудил тысячи людей эвакуироваться. Больше всего пострадал Хьюстон, четвертый по величине город США с населением около двух с половиной миллионов человек. По последним данным, погибли пять человек, несколько десятков пропали без вести.

В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Школы, аэропорты и заводы Хьюстона приостановили свою работу. В регионе сконцентрированы предприятия нефтяной индустрии. Ураган может вызвать дефицит бензина по всей стране.

По прогнозам метеорологов, в некоторых районах Техаса до конца недели выпадет годовая норма осадков – более метра. Ликвидацию последствий урагана на южном побережье США предварительно оценивают в сорок миллиардов долларов.

"Харви" стал сильнейшим ураганом в США за 12 лет. Синоптики сравнивают его с ураганом Катрина, из-за которого в 2005 году в Новом Орлеане погибли 1800 человек.