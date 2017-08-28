Freedom House прокомментировал появление карты "без Крыма"

Карта, представленная правозащитной организацией Freedom House, где Крым иным цветом отделен от материковой части Украины, отображает уровень свободы и демократии в мире, а не политическую принадлежность территорий. Такое пояснение дал сайту "Крым.Реалии" координатор организации Freedom House Зорян Кись ​28 августа.

Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала материалы проекта "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии". Некоторые украинские и российские СМИ распространили информацию, о том, что Freedom House проиллюстрировала свой отчет мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.

Координатор украинского отделения Freedom House Зорян Кись объяснил: "Здесь не может быть никакой дискуссии... Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. Мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России".

Как отмечается в публикации на сайте "Крым-.Реалии", в феврале 2017 года в сети уже разгоралась подобная полемика.