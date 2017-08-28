В Дагестане в результате перестрелки погибли двое полицейских

В городе Каспийск в Дагестане в ходе перестрелки погибли двое полицейских, сообщает "Интерфакс". Нападавшие были застрелены. Как сообщает "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода)со ссылкой на источники, на месте нападения была найдена атрибутика террористической группировки "Исламское государство".

Также в понедельник в Хасавюртском районе Дагестана во время перестрелки с предполагаемыми боевиками погиб один член правоохранительных органов, еще один был ранен. По утверждению "Национального антитеррористического комитета", огонь открыли члены так называемой "хасавюртовской" группировки.

Столкновения между полицией и исламскими боевиками на Северном Кавказе чаще всего происходят в районах Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, населенных преимущественно мусульманским населением.

Исламские боевики в регионе часто нападают на сотрудников полиции и должностных лиц, а некоторые из боевиков объявили о своем участии в "Исламском государстве".

