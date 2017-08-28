В аэропорту Иркутска оказались в западне сто жителей Якутии

Жители якутского города Олёкминск публично обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия авиаперевозчика "Якутия". После закрытия олёкминского аэропорта из-за дождей, размывших посадочную полосу, авиакомпания не предложила пассажирам альтернативных бюджетных вариантов, жалуются северяне.

С блокадой города олёкминчане сталкиваются ежегодно. Однако на сей раз, когда местные жители опубликовали обращение к Путину, ситуация получила громкую огласку. Пассажиры авиакомпании "Якутия" просят главу государства повлиять на перевозчика и добиться разумных альтернатив отмененным рейсам, сообщает корреспондент Радио Свобода Мария Чернова.

– Полосу в нашем Олёкминске размыло дождями, в итоге аэропорт закрыли. "Якутия" отменила наши рейсы, и мы уже больше 10 дней вынуждены оставаться в Иркутске. Деньги на исходе, покупать другие билеты не на что. Авиакомпания предложила нам за свой счет купить новые билеты до соседних Якутска или Ленска, а после оставшиеся 600 и 400 километров преодолевать на машинах, тоже за свои, – жалуются пассажиры отмененного рейса R3 326 Иркутск-Олёкминск.

Иркутский представитель авиакомпании Сергей Файзулин отмечает, что гостиницу и питание пассажирам отмененных рейсов предоставили бесплатно, при этом предложением купить у "Якутии" новые билеты до Якутска и Ленска воспользовалось около тридцати олекминчан. Сами пассажиры признаются, что новые билеты оказались в разы дороже тех, что они сдали авиакомпании.

Северяне, вынужденные ждать открытия аэропорта в Иркутске, и те, кто, напротив, не может выбраться из Олёкминска, сообщают, что взлетно-посадочная полоса несколько раз в год выходит из строя – после обильных осадков аэропорт закрывают. Власти уже 62 года обещают забетонировать грунтовую полосу аэропорта, однако каждый год в бюджетах города и района на это не оказывается средств, сетует Валерий Матвеенко. В итоге, когда дожди размывают взлетную полосу и автодороги, а дым от пожаров или туман закрывают водные маршруты, жители Олёкминска попадают в настоящую блокаду.