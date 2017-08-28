ООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобией

Представители ООН призвали российские власти усилить борьбу с проявлениями расизма и ксенофобии. Среди предложенных мер – более активное использование штрафов за ксенофобские высказывания политиков. Группа независимых экспертов ООН в понедельник представила специальный доклад Комитету по ликвидации расовой дискриминации. Авторы документа уделили особое внимание поведению футбольных фанатов в преддверии Чемпионата мира-2018 в России.

Выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии подвергаются в России нападениям со стороны неонацистов и групп так называемых "казаков", отмечается в докладе. Российская полиция зачастую проводит задержания по расовому признаку, считают эксперты ООН.

В Москве пообещали внимательно изучить доклад правозащитников. При этом, источник агентства "Интерфакс" в Женеве заявил, что выводы ООН не накладывают на Россию политических обязательств.