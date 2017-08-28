В Москве встретились главы дипмиссий России и США Антонов и Теффт

Новый посол России в США Анатолий Антонов встретился с покидающим свой пост послом США в России Джоном Теффтом, сообщает МИД России. Антонов и Теффт также обменялись мнениями по "ряду международных проблем", говорится в сообщении. Встреча в Москве состоялась через неделю после того, как Кремль объявил о назначении Антонова, который находится под санкциями Евросоюза за его роль во вмешательстве Москвы на Украине.

Отношения между Москвой и Вашингтоном значительно осложнились в связи с агрессией России на Украине и предполагаемым вмешательством РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Последний виток напряженности связан с дипломатическими представительствами стран. Россия в конце прошлого месяца потребовала, чтобы США сократили сотрудников американских дипломатических учреждений, многие из которых были россиянами, в посольстве США в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Посольство США заявило 21 августа, что резко сокращает обработку документов на неиммиграционные визы и прекращает выдавать визы до 1 сентября.

Теффт сказал 23 августа, что этот шаг не был местью и вызван сокращением дипломатического персонала. Однако Россия обвинила США в умышленном желании вызвать недовольство действиями правительства России. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала на российском канале "Дождь" (TV Rain), что сокращение визовых услуг стало "геноцидом против обычных людей".

Ранее 62-летний Антонов служил в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны. В последние годы он был убежденным публичным сторонником агрессивной внешней политики России и рассматривался как жесткий переговорщик по вопросам контроля над вооружениями. В феврале 2015 года ЕС включил Антонова в список россиян, подвергшихся санкциям в связи с захватом Москвой Крыма и поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины, отметив, что он "участвует в поддержке развертывания российских войск в Украине".