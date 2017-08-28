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Меркель и Макрон призывают прекратить огонь на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник призвали Россию и Украину активизировать свои усилия по исполнению хрупкого соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Меркель и Макрон обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины существенно не улучшилась, и внимательно следят за ситуацией. Два лидера провели двусторонний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко в так называемом "нормандском формате" 22 августа.

"Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать свои обязательства, поддерживать публичное и ясное соблюдение режима прекращения огня и обеспечивать, чтобы соответствующие инструкции были направлены военным и местным силам", – говорится в совместном заявлении, распространенном в Берлине.

Соглашение о прекращении огня было подписано в феврале 2015 года в столице Белоруссии Минске, но не положило конец конфликту, в результате которого погибло около 10 тысяч человек.

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