Кинотеатр в США отменил показ "Унесенных ветром"

Кинотеатр в Мемфисе (штат Теннесси) отказался от показа в будущем году кинокартины Виктора Флеминга "Унесенные ветром" (1939), где главную роль исполняет Вивьен Ли. Это объясняется возросшими опасениями, что фильм романтизирует Конфедеративные Штаты Америки (КША), сообщила в воскресенье газета "Нью-Йорк таймс".



Ежегодно последние 34 года в здании кинотеатра в центре Мемфиса показывали "Унесенные ветром". Этот фильм был признан самым кассовым в истории кинематографа и получил десять премий "Оскар".

В этом году показ картины прошел 11 августа и совпал с событиями в Шарлотсвилле, где произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Роберту Эдварду Ли. Кинотеатр в Мемфисе подвергся критике за то, что показывает "устаревший романтизированный взгляд на старый добрый Юг". Руководство приняло решение отменить показ в 2018 году.