Трамп: "Отношения между США и Россией рано или поздно нормализуются"

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос считает ли он Россию угрозой для США. На совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил, что "рассматривает многие страны в качестве угрозы безопасности для США". Так он ответил на вопрос журналистки финской телерадиовещательной компании.

Трамп высказал мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. "Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией", - сказал он.

По словам Трампа, Россия глубоко уважает Финляндию, "и это хорошо". "Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире", - уточнил Трамп.

Президент США назвал Балтийский регион "очень важной частью" мира и ответил, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. "Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - отметил президент США. - У нас там замечательные друзья". Трамп воздал должное усилиям Финландии по укреплению своей обороны, похвалил её за закупки американских истребителей и напомнил, что Финляндия обладает крупнейшими вооруженными силами в масштабе малых стран.



Президент Финляндии впервые за 15 лет совершил официальный визит в США.