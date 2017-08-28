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Новости

Северокорейская ракета пролетела над северным островом Японии

Рекс Тиллерсон выступает с комментарием по Северной Корее

Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане, заявили во вторник утром представители южнокорейского генштаба.

Американские и южнокорейские эксперты продолжают анализировать данные радаров и пока не подтвердили точную траекторию и дальность полета ракеты. По сообщению японского телевидения, ракета распалась на три части. Пресс-служба правительства Японии заявила о том, что запуск был осуществлён около 6 утра по местному времени. Ракета упала в воду после 14 минут полета. Она назвала эти испытания " беспрецедентно опасной и серьезной угрозой Японии". Совет национальной безопасности Южной Кореи проведет экстренное заседание.

Это испытание произошло через три дня после запуска Северной Кореей трёх ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Всего неделю назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон похвалил Пхеньян за то, что он проявил сдержанность и воздержался от проведения испытаний в ответ на начало ежегодных совместных военных учений армий США и Южной Кореи. Японские военные не сделали попытки сбить ракету, несмотря на то, что она пролетела над территорией страны.

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