День Шакала

Центральной фигурой в общественном сознании по-прежнему остаётся Кирилл Серебренников.

Русская служба BBC решила ответить на давно витавший в воздухе вопрос, готовы ли "мастера культуры" снова идти в доверенные лица к Путину. Самый популярный ответ дал джазмен Игорь Бутман:

О письме Вырыпаева: "Мой оркестр с 2012 года является государственным, половина нашего бюджета поступает от московского правительства. Мне отказаться от государственных денег не то что сложно, я просто не вижу в этом смысла. Если чьи-то взгляды не соответствуют линии государства, то, конечно, они должны отказаться от бюджетных денег и спокойно возмущаться, фрондировать, протестовать. Представим, что государство - это человек, который дает тебе деньги. А ты у него деньги берешь и потом говоришь, что он гад. Это не совсем корректно и красиво".

О деле Серебренникова: "Вся эта история для меня неприятна, потому что мой коллега, режиссер, попал в сложную ситуацию. Я не могу судить, совершал ли он противоправные действия, это должно разобраться следствие. С другой стороны, мы все хотим заработать денег, иногда считая, что мы заслужили больше денег, чем у нас есть. Есть много людей, которые еще больше оприходовали. Я сочувствую Серебренникову, но я, пытаясь выбить деньги на свои проекты, получаю деньги, о которых даже неприлично говорить. На 700 тысяч [рублей] мы проводим фестивали, и когда мы слышим, что 200 млн дают на какие-то разработки, то у нас не возникает чувства зависти, но мы тоже хотим денег и готовы их потратить правильно и отчитаться за это. На сегодня я могу за каждый рубль отчитаться, который мы получили от государства".

Станет ли снова доверенным лицом: "Мое удостоверение о том, что я доверенное лицо Путина, утратило силу после выборов, но неформально я остаюсь им. Если мне предложат снова стать доверенным лицом на выборах, окажут эту честь, то я соглашусь. Мне не дают столько денег, чтобы я от этого отказался. Если б мне дали больше денег, может, я бы пошел в оппозицию. Но, к сожалению, не дают".

Александр Морозов:

русская служба BBC получила довольно выразительные комментарии

Таня Фельгенгауэр:

Господи, какой стыд!

Карина Орлова:

Вот поэтому, товарищи, так и живем. И будем жить.

Потому что рабство в России - это осознанный выбор, сделанный даже не отчаявшимися матерями там одиночками с восьмью детьми, а средним и богатым классом.

Прислуживаться рад.

Алексей Навальный:

Когда у доверенных лиц Путина случаются моменты откровенности, то каждый такой момент — золото.

Тем временем, несколько десятков западных деятелей культуры подписали обращение в защиту Кирилла Серебренникова. Среди них, к примеру, нобелевский лауреат по литературе Эльфрида Елинек и актриса Кейт Бланшетт.

Андрей Плахов:

Делают биографию "Рыжему"

КЕЙТ БЛАНШЕТТ подписала петицию в поддержку КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА.

А также режиссер Томас Остермайер, драматург Мариус фон Майенбург, лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, актриса Нина Хосс и актер Ларс Айдингер (Николай Второй в "Матильде"), кинорежиссеры Фолькер Шлендорф (обладатель "Оскара"), Марен Аде, Денис Танович, дирижеры Теодор Курентзис и Владимир Юровский -- все суперзвезды...

Андрей Архангельский:

Как себя следует вести

Олег Пшеничный:

Возможно, дело "Пусси Райот" Путину покажется цветочками. Ягодка сейчас созрела.

А вот у русской интеллигенции другие заботы. Писатели Александр Проханов, Марина Юденич, Герман Садулаев и Андрей Аствацатуров, публицист Израиль Шамир, журналист Дмитрий Стешин и многие другие обратились к президенту Франции с просьбой помиловать террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного также под именем Карлос Шакал:

Сегодня все больше российских интеллектуалов, писателей, журналистов и философов обеспокоены судьбой заключенного в тюрьму революционера Карлоса. Мы, нижеподписавшиеся русские писатели, просим Вас проявить милосердие. Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток, как Вы знаете, запрещенных во Франции<...>

Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в заключении – это достаточный срок наказания. Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну готовую его принять.

Игорь Молотов:

20 писателей! И каких! Весь цвет русской мысли. Проханов, Юденич, Садулаев и многие другие. Музыка!

Марина Юденич:

Вот. Решила что Карлосу Шакалу пора на свободу. 23 года, половина из которых в одиночке. Почти ослеп. Да, не был ни розовым, ни пушистым. Но своё получил. Те, кто не...гуглите ну или пересмотрите "Идентификацию Борна"

Лев Симкин:

Покуда нобелевские и оскаровские лауреаты подписывают петицию в защиту режиссёра Серебренникова, группа известных российских писателей требует освободить из французской тюрьмы террориста Ильича Рамиреса Санчеса (Карлоса Шакала). Странно, почему им до сих пор не пришла в голову простая мысль - предложить обменять особо опасных преступников друг на друга.

Израиль Шамир:

Обменять Серебреникова на Карлоса Ильича Санчеса, как меняли Буковского на Корвалана!

Игорь Жулимов:

Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву (Мф. 27:21). Двадцать русских писателей и художников подписали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помиловать находящего в заключении террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного также как Карлос Шакал.

Блин, а он разве жив и сидит?

Иван Давыдов:

Действительно, в России ведь не за кого попросить, а гуманизм-то так и рвется наружу, так и прет.

Иосиф Раскин:

Это правильно! Надеюсь, что справедливость восторжествует и два одиночества, Шакал и Проханов , встретятся. Оба антисемиты, оба борцы за светлое будущее палестинцев и против проклятых пиндосов. В России Шакал будет принят как герой. А уж какой праздник будет у Хамаса!

Павел Шехтман:

Тут оказывается российская интеллигенция вспомнила заветы милости к павшим, и в составе 22 человек обратилась к президенту с просьбой о помиловании "известного революционера".

Правда президента зовут Макрон. а "революционера" - Карлос Шакал.

А русских интеллигентов-гуманистов зовут так: Александр Проханов, Марина Юденич, Герман Садулаев, Дмитрий Стешин, Израиль Шамир, Дарья Митина... остальные гуманисты мне неизвестны, и сомневаюсь, известны ли вообще кому-нибудь. Но уже перечисленных имен достаточно, чтобы не только не освобождать Шакала, но и еще ужесточить ему режим пожизненки.

Станислав Белковский:

Предлагаю проект сценария небольшого детектива-триллера-боевика.

Президент Франции Макрон вдруг собирается помиловать террориста Шакала Карлоса (Ильича Рамиреса Санчеса). Ну, просто для эффектного жеста, какие Эмманюэль страшно любит.

Французский истеблишмент в ужасе. И тут рождается политтехнологические проект, как сорвать помилование: письмо маргинальных российских писателей-жуликов. После такого миловать никак нельзя.

Макрон получает письмо и застывает.

Но Шакал Карлос все же бежит из тюрьмы. Узнаёт, кто хотел помешать его помилованию. И начинает отстрел писателей. По одному.

Короче, десять негритят.

Как Вам, а?

Максим Кононенко:

Я бы тоже подписал письмо чтобы отпустили Шакала, если бы меня попросили. Я хочу, чтобы вообще всех отпустили.

Красный Сион:

Предлагают Макрону отпустить террориста на родину, в Венесуэлу, а лучше в Россию. Плохая идея, вряд ли нынешняя Россия ему сильно понравится, все таки поменялось многое. Начнёт тут вдруг, тряхнув стариной, банкиров и нефтяников похищать...