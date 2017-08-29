46-й политический

В конце августа в России появился еще один политзаключенный: правозащитный центр Мемориал признал, что преследование ученого Владимира Лапыгина обусловлено политическими мотивами. Год назад, 6 сентября 2016 года, 76-летний на тот момент Лапыгин был осужден Мосгорсудом по статье 275 УК РФ “Государственная измена” на 7 лет колонии строгого режима.

Дело Лапыгина - еще одно из ряда схожих во многих отношениях “шпионских” дел, первая волна которых прошла в России в первой половине 2000-х - так, в 2004 году за шпионаж в пользу Китая был приговорен на 14 лет колонии строгого режима физик Валентин Данилов, на 15 лет заключения в том же году осудили сотрудника Института США и Канады РАН Игорь Сутягин, по мнению следствия передавшего США российские государственные секреты. Вторая волна шпиономании началась примерно в 2014 году - можно вспомнить громкое дело многодетной матери Светланы Давыдовой или сочинского авиадиспетчера Петра Парпулова, приговоренного в 2016 году к 12 годам строгого режима. Только за 2016 год по статье “Государственная измена” в России были осуждены 14 человек, одним из которых и стал Владимир Лапыгин, передавший китайским партнерам якобы секретную программу.

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“Секретные сведения“ придумал сотрудник ФСБ

Лапыгин - заслуженный советский и российский ракетостроитель, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, головного НИИ Роскосмоса. За 46 лет работы в институте он поучаствовал в разработке всех ракетоносителей и межконтинентальных баллистических ракет, созданных в стране после 1970 года. 13 мая 2015 года Лапыгин был арестован - его обвинили в передаче Китаю программы, содержащей секретные сведения. “Секретные сведения“ придумал сотрудник ФСБ, который являлся куратором ФГУП ЦНИИмаш. Обвинение в госизмене сфабриковано от начала и до конца", - утверждает Лапыгин в тексте “Как я стал шпионом”, написанном им под домашним арестом.

Лапыгин действительно еще в декабре 2011 года отправил своему китайскому знакомому Чэнь Вэйцзя заархивированную демо-версию программы расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. Совместные проекты с КНР ЦНИИмаш развивал на протяжении многих лет, и Лапыгин регулярно бывал в Китае в служебных командировках - всякий раз согласовывая их с “1-м отделом” института. Демо-версию программы ученый отправил коллеге из Китая, чтобы обсудить ее коммерческий потенциал на китайском рынке, при этом, у Лапыгина были все основания считать, что ничего секретного в файле содержаться не может.

Демонстрационная версия программы могла сделать только один расчет аэродинамических характеристик - для спускаемого аппарата типа “Союз”, а эти данные давно опубликованы в открытой печати. Но даже и полная версия програмного обеспечения не могла содержать секретных сведений - соответствующее заключение, разрешающее ее открытую публикацию, было получено в 2010 году. Об этом же говорил на суде и выступавший в качестве свидетеля защиты создатель программы Андрей Горшков: ни одна из научных работ, на которые он опирался работая над системой, не имеет грифа секретности. Но, как и всегда в подобных случаях, ключевым аргументом для суда стала экспертиза.

Состав экспертной комиссии следователь по делу Лапыгина определил сам, не включив туда специалистов, на которых настаивала сторона защиты, зато включив в группу бывшего аспиранта и подчиненного Лапыгина Алексея Галактионова, находившегося с руководителем в не самых теплых отношениях. Комиссия вынесла нужный обвинению вердикт: файл содержал секретные данные. Со ссылкой на эту экспертизу ФСБ потребовала ЦНИИмаш постфактум засекретить и саму программу Горшкова, которая к этому моменту уже была зарегистрирована в Роспатенте. Адвокату Лапыгина Василию Процыку удалось добиться повторной экспертизы - именно на том основании, что в комиссию входил Галактионов, лично знакомый с Лапыгиным. В новый состав экспертной группы опять не вошли специалисты, предложенные защитой: по мнению суда, все они знакомые обвиняемого, а значит не могут быть объективны в своих выводах. Процик отмечал, что речь идет об узкой научной области, настоящие специалисты в которой неизбежно встречаются на конференциях и читают работы друг друга, но суд к его аргументу не прислушался.

Вывод повторной экспертизы совпал с первой: данные, которые Лапыгин отправил в Китай “составляют государственную тайну, передача этих сведений представителю иностранной спецслужбы создаст угрозу безопасности Российской Федерации”. На самом деле текст повторного заключения очень похож на исходную экспертизу, а в некоторых местах даже цитирует ее целыми абзацами. Тем не менее, на его основании суд вынес Владимиру Лапыгину обвинительный приговор: 7 лет колонии строгого режима.Это ниже нижнего предела срока заключения по статье “Госизмена” (от 12 до 20 лет лишения свободы), что адвокат Василий Процык объяснил, среди прочего, недостатками доказательной базы обвинения.

Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору

В декабре 2016 года приговор был утвержден Верховным судом РФ, а Лапыгин этапирован в колонию. В феврале 2017 года группа из 23 ученых, в том числе, академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков, Василий Фомин и член-корреспондент РАН Иван Егоров, обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой помиловать Владимира Лапыгина. Авторы признают, что обвиненный в госизмене ученый передал китайской стороне материалы “без надлежащего оформления”, но подчеркивают, что “он мог поступить так, лишь понимая, как специалист, что это не принесет вреда его стране”. “Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору”, - сказано в письме.

Один из подписантов обращения, физик, лауреат Госпремии СССР Александр Крайко рассказывал изданию Открытая Россия, что Администрация президента РФ ответила на письмо ученых: на реакцию Путина можно надеяться только если Лапыгин напишет прошение о помиловании в комиссию по Тверской области, где он находится в заключении. Такое прошение было подано в марте 2017 года, и пока остается без ответа.

В ФСБ праздник — все в очередь за наградами

Дело против Владимира Лапыгина инициировал Артем Егоров, куратор ЦНИИмаш от ФСБ, тот самый человек, с которым ученый много лет согласовывал свои заграничные командировки. Сам Лапыгин предполагает, что поводом для его преследования могли стать его разговоры с Егоровым о возможных финансовых нарушениях в институте. Об этом он пишет в своей записке “Как я стал шпионом”: “Возможно, причиной моего ареста явились мои требования об обеспечении финансовой прозрачности и сохранении кооперации соисполнителей работ по разработке проектной документации на реконструкцию экспериментальных стендов. В начале 2015 года я являлся техническим руководителем по программе переоборудования исследовательских установок с достаточно крупным бюджетным финансированием и требовал от представителей подрядчиков четкой и ясной отчетности, на что идут бюджетные средства”. Впрочем, действительная причина может быть более тривиальной: “Я подозреваю, что кому-то захотелось получить очередную звездочку”, - высказал гипотезу Александр Крайко в комментарии для Открытой России. Об этом же рассуждает и сам Лапыгин в своем тексте: “...собирается группа доверенных людей, не имеющих соответствующих предмету исследования знаний, которых ФСБ назначает экспертами и пишет нужное заключение, а сотрудники ФСБ и прокуратуры удостоверяют его достоверность и мотивированность. Жалобы защиты и обвиняемого оставляют без удовлетворения, составляется обвинительное заключение, и выносится приговор. В ФСБ праздник — все в очередь за наградами”.

Для поддержания этой атмосферы требуются новые уголовные дела против “шпионов” и “изменников Родины”

Предыдущая серия “шпионских дел” прошла в первый президентский срок Владимира Путина на волне усиления влияния российских спецслужб. Нынешняя началась с аннексией Крыма, событиями на Украине и на фоне усиливающейся международной изоляции России. Сейчас спецслужбам уже не нужно, как 15 лет назад, доказывать собственную значимость, теперь у “шпиономании” другие причины. “[Увеличение числа осужденных за госизмену] является следствием сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени, сопровождающейся поиском “пятой колоны” и “врагов государства”. Для поддержания этой атмосферы требуются новые уголовные дела против “шпионов” и “изменников Родины”, в результате чего деятельность правоохранительных органов оказывается направлена на фабрикацию уголовных дел, искусственную криминализацию совершенно законных действий граждан”, - считают в “Мемориале”. Владимир Лапыгин стал 46-м политзаключенным в списке правозащитного центра.