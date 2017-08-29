В Кабуле жертвами нападения вблизи посольства США стали пять человек

Не менее пяти человек погибли, восемь получили ранения в результате теракта в центре Кабула. Смертник подорвался в районе, где находится посольство США.
Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Нападение произошло у входа в банк. Перед мусульманским праздником Курбан-байрам у отделений собираются вкладчики, которые снимают деньги, отмечает агентство Reuters.
По данным ООН, с начала года в Кабуле в результате нападений погибли более двухсот горожан и около восьмисот – пострадали. Несколько терактов произошло в районе, где расположены иностранные посольства.
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