В Кабуле жертвами нападения вблизи посольства США стали пять человек

Не менее пяти человек погибли, восемь получили ранения в результате теракта в центре Кабула. Смертник подорвался в районе, где находится посольство США.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Нападение произошло у входа в банк. Перед мусульманским праздником Курбан-байрам у отделений собираются вкладчики, которые снимают деньги, отмечает агентство Reuters.



По данным ООН, с начала года в Кабуле в результате нападений погибли более двухсот горожан и около восьмисот – пострадали. Несколько терактов произошло в районе, где расположены иностранные посольства.