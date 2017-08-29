Смерть волонтера. Эфир в 21:05

Более 900 дней на месте гибели оппозиционера Бориса Немцова, на Большом Москворецком мосту несут вахту гражданские активисты. 15 августа во время дежурства на народном мемориале был избит волонтер Иван Скрипниченко. Спустя несколько дней он умер в больнице, где ему сделали операцию по исправлению носовой перегородки. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Противостояние между сторонниками Путина и оппозиционерами продолжается много лет: активистов полиция задерживает, провокаторов отпускает.

Гости: гражданские активисты Андрей Маргулев, Михаил Кригер, Алексей Михеев и депутат ГД Евгений Федоров.

Ведущий Мумин Шакиров