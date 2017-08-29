Центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" обратился в ФАС

Центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" направил в Федеральную антимонопольную службу ФАС и прокуратуру заявления с просьбой проверить законность контрактов на ремонт дорог в Москве. Речь идет о госконтрактах, заключенных московской компанией "Автомобильные дороги" с единственным поставщиком. 17 августа по решению столичного управления Федеральной антимонопольной службы компания "Автомобильные дороги" отменила несколько аукционов на ремонт дорог в городе на сумму почти в пять миллиардов рублей. Жалобу в Антимонопольную службу подала общественная группа "За честные закупки". Ее активист Александр Кулаков пояснил, что "Автомобильные дороги" создали закупочную документацию с учетом интересов "своего подрядчика". Кто был этим "своим подрядчиком", установить невозможно, поскольку аукционы не дошли до второй стадии рассмотрения заявок, когда данные участников аукционов становятся публичными.

9 августа, сразу после того как московское Управление Антимонопольной службы удовлетворило жалобу – и до официальной отмены аукционов – предприятие "Автомобильные дороги" заключило восемь контрактов на ту же общую сумму около пяти миллиардов рублей (точная сумма 4,7 миллиарда рублей). Предусматривался ремонт тех же самых объектов, но уже без проведения торгов, а с единственным поставщиком, сообщается в официальном пресс-релизе Центра "Трансперенси Интернешнл – Россия".

Согласно закону "О контрактной системе", такая форма закупки требует обоснования.