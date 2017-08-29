Причастному к теракту на Дубровке сократили срок лишения свободы

Верховный суд России сократил до 18 лет и девяти месяцев срок лишения свободы осужденному за причастность к теракту в театральном центре на Дубровке Хасану Закаеву. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В марте суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Закаева задержали в декабре 2014 года после 12 лет розыска. По версии следствия, он отвечал за доставку в Москву оружия и взрывчатки, использованных во время теракта 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Тогда террористы три дня удерживали в заложниках около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября во время штурма здания спецслужбами в зал, где находились заложники, был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек, более 700 пострадали. Все террористы были убиты.

