Ураган "Харви": число жертв возросло до 14 человек

Число жертв урагана "Харви" возросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил во вторник телеканал "Фокс ньюс". Власти штата Техас отмечают, что эта цифра, вероятно, возрастет по мере ухода воды, затопившей Хьюстон, что не позволяет оценить всех разрушительных последствий стихийного бедствия.

Как сообщил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, сейчас в центрах временного размещения людей и убежищах находятся около 6 тысяч 200 человек и ожидается поступление еще 30 тысяч. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал 12 тысяч резервистов Национальной гвардии штата, которые помимо оказания помощи пострадавшим и лишившимся жилья займутся поисками жертв.

Президент Дональд Трамп отправился в Техас во вторник, чтобы координировать работу федерального правительства по ликвидации последствий "Харви", который стал первым стихийным бедствием для администрации Трампа.

Президент должен получить брифинги об усилиях по оказанию помощи в Корпус-Кристи, штат Техас, а затем встретиться с государственными чиновниками в операционном центре в Остине. Вместе с ним будет находиться первая леди Мелания Трамп.

Два основных аэропорта Хьюстона не действуют, а также закрыты большинство крупных автомагистралей, железнодорожных линий и многие школы. Некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Соединенных Штатов прекратили свою деятельность.