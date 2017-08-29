США готовы ко всему в ответ на запуски ракет КНДР - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что "все варианты находятся на столе" с точки зрения реакции США на запуск Северной Кореей ракеты, пролетевшей над Японией. Трамп сказал, что Пхеньян "демонстрирует презрение к своим соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и к минимальным стандартам приемлемого международного поведения".

Северокорейская ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала в море, что Токио назвал "беспрецедентной" угрозой для Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в телефонном разговоре с Трампом они согласились усилить давление на Северную Корею. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил запуск и призвал Пхеньян соблюдать международные обязательства и работать над возобновлением коммуникаций с международным сообществом.

"Запуск подрывает региональную безопасность, стабильность и усилия по созданию пространства для диалога", – говорится в заявлении пресс-службы Гутерриша. Посол Северной Кореи в ООН защищал действия Пхеньяна и сказал, что они являются ответом на военные учения, проводимые Соединенными Штатами и их союзниками в регионе.

Китай предупредил, что напряженность на Корейском полуострове достигла "переломного момента", но отметил, что Вашингтон и Сеул частично виноваты в этом из-за своих военных учений, оказывающих давление на Север. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Пхеньян "должен уважать" резолюции ООН. Совет Безопасности ООН, который недавно ввел жесткие новые санкции в отношении Пхеньяна по испытаниям баллистических ракет, должен собраться 29 августа на чрезвычайное заседание.