В Москве умер скрипач-виртуоз Дмитрий Коган

Российский скрипач Дмитрий Коган умер в Москве в возрасте 38 лет. Об этом ТАСС сообщила ассистент музыканта Жанна Прокофьева. Источник в окружении музыканта рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Коган родился в Москве в известной музыкальной семье. Его дед — скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, а мать — пианистка Любовь Казинская. В 2010 году Когану было присвоено звание заслуженного артиста России.

