МИД ФРГ опасается "ледникового периода" в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Вашингтон и его европейские партнеры должны сделать так, чтобы новые санкции США, направленные против России, не привели к "новому ледниковому периоду" между Москвой и Западом. Об этом он заявил после встречи 29 августа в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Он отметил озабоченность Европы в отношении возможных побочных эффектов нового закона о санкциях против России, недавно принятого Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом. Закон налагает санкции против Москвы за агрессию на Украине и за вменяемое Москве вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

"Не должно быть нового ледникового периода между Россией и Западом", - эти слова Габриэля размещены на сайте министерства иностранных дел Германии.

При предшественнике Трампа Бараке Обаме, Соединенные Штаты и Европейский союз в значительной степени координировали свои санкции против Москвы в связи с захватом Крыма в 2014 году и в связи с поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил после того, как Трамп подписал законопроект о том, что европейским энергетическим компаниям может быть нанесен ущерб, особенно тем, кто работает над российскими системами газопроводов, которые транзитуют Украину в страны-члены ЕС. Габриэль повторил эти опасения после встречи с Тиллерсоном, сказав: «Мы не хотим полностью разрушать наши деловые отношения с Россией».

Специальный посланника США по Украине Курт Волкер сообщил немецкому международному телеканалу Deutsche Welle в интервью, опубликованном 29 августа, что Вашингтон не пойдет «над головами украинцев или за спиной европейцев", на любую сделку только чтобы обеспечить безопасность.