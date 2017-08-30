ФСИН запретит начальникам колоний иметь счета в иностранных банках

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработала проект приказа о запрете ряду должностных лиц, в том числе начальникам колоний, держать деньги в иностранных банках. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничения предлагается распространить на все должности в центральном аппарате ФСИН— за исключением тех, решения о назначении на которые принимает президент. Принятие таких мер в ведомстве мотивировали национальной безопасностью России.



В настоящее время ограничение на открытие счетов в иностранных банках распространяется только на чиновников и высших должностных лиц — премьера, его заместителей, членов правительства, глав ведомств. За нарушение закона, принятого в России в 2013 году, чиновнику грозит отставка.​

