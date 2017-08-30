СМИ: задержан бизнесмен и экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов

В Москве задержан бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов. Российские информагентства со ссылкой на источники сообщают, что Джабраилов открыл стрельбу в одной из московских гостиниц. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Идет ли речь о бывшем сенаторе, официально не сообщается.

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 годы. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблее Совета Европы.​ Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.