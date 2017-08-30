Условным противником на учениях "Запад-2017" будет белорусский регион

Одним из условных противников России и Белоруссии на учениях "Запад-2017" станет выдуманное государство "Вейшнория". Оно расположено на северо-западе современной Белоруссии, где живёт значительная часть католического меньшинства, в том числе этнические поляки. В "Вейшнорию" включены районы Гродненской, Минской и Витебской областей.

Сценарий учений "Запад-2017" представил представитель белорусского министерства обороны Олег Белоконев. По задумке военных, отношения между соседними странами обострились из-за межнациональных, этнических и религиозных противоречий.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тысяч военных. НАТО обвинило Россию и Белоруссию в "непрозрачности" учений. Польша и страны Балтии выражали обеспокоенность манёврами, полагая, что Москва намерена оставить своих военных в Белоруссии. В российском Минобороны подчеркивают, что это плановое мероприятие, а не военная агрессия.

Белорусские пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что границы вымышленной "Вейшнории" (название происходит от литовского vaišnoras - "хлебосольный") совпадают с электоральной картой президентских выборов 1994 года: в районах, включенных в состав "Вейшнории", тогда был отмечен наибольший процент избирателей, голосовавших за лидера национал-демократической оппозиции Зенона Позняка. Всего Позняка тогда поддержали около 13 процентов избирателей, в том числе в Гродненской области, составляющей большую часть "Вейшнории", - свыше 21 процента.

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда победил во втором туре. Голосование 1994 года международное сообщество считает единственными президентскими выборами за всё время существования независимой Белоруссии, в целом соответствовавшими демократическим стандартам.

"Вейшнория" уже успела стать темой многочисленных шутливых комментариев в интернете.