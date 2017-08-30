В Белоруссии предъявили обвинения журналистам агентства Regnum

Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательные обвинения арестованным журналистам российского информационного агентства Regnum Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" заявила представитель Следственного комитета Белоруссии Юлии Гончаровой в эфире "Альфа-радио".

Журналистов обвинили по статье белорусского Уголовного кодекса "разжигание розни, совершенное группой лиц". Павловца и Шиптенко также обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Шеф-редактору Regnum Юрию Баранчику заочно предъявлено обвинение в разжигании розни.

Граждане Белоруссии Аликин, Шиптенко и Павловцев были задержаны в декабре 2016 года. поводом для их ареста стали публикации в российских изданиях Regnum, "Лента.Ру" и EADaily. По этому делу в марте в Москве был задержан Баранчик. После истечения срока задержания его освободили.

