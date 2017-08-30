В Петербурге ребенок с ВИЧ умер из-за отказа родителей от лечения

В Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ. Как сообщает "СПИД-Центр", родители отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Эту информацию подтвердил специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, профессор Евгений Воронин.

Как сообщало издание "Доктор Питер", в 2015 году суд обязал родителей ребенка обеспечить ему лечение. Однако они не выполнили решение суда, считая, что следуют предписаниям церкви. Активисты дважды обращались в прокуратуру и к детскому омбудсмену, но ситуация не изменилась. Ребенок умер 29 августа.

Как отмечает "СПИД-Центр", концепция участия Русской православной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа не запрещает терапию. По данным министерства здравоохранения, с ВИЧ-инфекцией живут более 860 тысяч россиян. По оценкам центра по борьбе со СПИДом, реальное число инфицированных составляет около полутора миллионов.

