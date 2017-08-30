В России хотят ввести уроки профориентации в школах

Министерство образования и науки планирует ввести в школах занятия по профессиональной ориентации. Об этом глава ведомства Ольга Васильева сообщила в среду на Общероссийском родительском собрании.

Министр отметила важность уроков труда, на котором мальчиков учат слесарному делу, а девочек – домоводству. Программы таких уроков каждая школа может составить самостоятельно, добавила Васильева.

19 августа исполнился год с момента назначения Ольги Васильевой на пост министра образования и науки России. В январе интервью "Независимой газете" она рассказала, что выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Ранее Васильева предлагала вернуть в школы обязательные уроки по астрономии за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Также министр высказывалась за возвращение трудового воспитания, уборки школьных помещений и шахматных кружков.