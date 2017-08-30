Под Ульяновском продолжаются протесты против строительства завода

Жители ряда сел в Ульяновской области продолжают протест против планов размещения цементного завода китайской компании "Анхой Конч". Массовая голодовка, которая началась 22 августа, была прекращена из-за ухудшения состояния здоровья участников. Теперь люди голодают посменно, по два-три человека. Они остаются в палаточном лагере недалеко от села Солдатская Ташла.

Во вторник, 29 августа, акция переместилась в центр Ульяновска. Участники подогнали машину с плакатом к зданию областного правительства. Часть людей вошла в здание и разместила в фойе палатку. Протестующие потребовали встречи с губернатором области Сергеем Морозовым. Главы региона в тот момент не было в городе. Начальник охраны губернатора Валерий Козлов попытался выдворить собравшихся из здания, началась потасовка. В результате у одной из протестующих поднялось давление, ей вызвали скорую помощь. Участников акции предупредили, что в 18 часов, по окончании рабочего дня, здание будет взято под охрану подразделением Росгвардии. Протестующие покинули здание в 20 часов. Председатель правительства области Александр Смекалин позднее назвал произошедшее провокацией. По его словам, "население не просто плохо информировано (о планах строительства цементного завода. – Ред.), а хорошо дезинформировано". На ближайшую субботу назначена его очередная встреча с жителями поселений Тереньгульского района.

Китайская компания "Анхой Конч" намерена инвестировать 500 миллионов долларов в строительство цементного завода мощностью 5 тысяч тонн цемента в сутки. Китайцы настаивают на экологической чистоте своего производства и обязуются выполнить рекультивацию земли. В правительстве утверждают, что завод даст 300 рабочих мест с зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц. По словам Смекалина, китайцы уже готовят фьючерсные рабочие контракты. Тереньгульский район выбран местом строительства из-за большого месторождения сырья. Протестующие опасаются, что цементное производство ухудшит экологию района, а открытая добыча известняка – сырья для цемента – уничтожит ценный лесной массив вблизи их поселений. Противостояние жителей района с властью длится уже два месяца.