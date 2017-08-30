СБУ: журналистку "Первого канала" выдворят с Украины

В Службе безопасности Украины сообщили, что российская журналистка "Первого канала" Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. "На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения из страны. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", – написала в фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее в среду российские СМИ заявили, что неизвестные похитили Анну Курбатову в украинской столице. По их данным, в адрес журналистки неоднократно поступали угрозы. Курбатова ранее попала в базу данных "Миротворец". Авторы сайта обвиняли российскую журналистку в манипулировании информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде в честь Дня независимости Украины.

В середине августа СБУ выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян. Один из ее сюжетов о фестивале Бандерштат в Волынской области был снят, как утверждается, в стиле российской пропаганды.

В этом сюжете, в частности, Нерсесьян рассказывала, что фестиваль организован неонацистскими организациями и на нем проводили презентации книг "неонацистов".