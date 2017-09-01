Ваши письма. 1 сентября, 2017

Слушайте письмо, написанное и присланное, как на заказ, к началу учебного года. «Уважаемый Анатолий Иванович, уже пятнадцать лет я работаю на разных стройках Кавказа, но до этого был учителем, школьным преподавателем, поэтому не полностью утратил интерес к тому, что происходит в нашей школе и вокруг нее.

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Летом я наткнулся в интернете на любопытное школьное сочинение. Тема: "Образ Герасима в творчестве Тургенева". Не знаю, кто автор и где оно появилось на свет. Представляю себе только условия, которые оказали влияние на подростка, давшего такую трактовку эпохальному произведению, которая заставила меня крепко задуматься, подобно Тургеневу, о судьбах моей родины. Мне стало не просто интересно, а крайне важно узнать, совпадут ли наши мнения, Анатолий Иванович. С Герасимом и Муму у меня связано одно милейшее воспоминание. На вопрос учительницы, почему Герасим не женился на Татьяне, один мальчик ответил: "Он боялся, что его убьет Муму". Прочитайте, пожалуйста», - пишет Михаил Злотников. Что ж, читаю: "Хоть И.С.Тургенев и провел часть жизни за границей, да еще в Париже, он сохранил острый русский ум и этим умом сумел вскрыть истинную сущность русского человека. Ведь даже будучи крепостным холопом, то есть, внешне, можно сказать, рабом, Герасим сохранил объективный, общинно-патриархальный и, по большому счету, государственнический взгляд на мир. Вот почему, когда он был поставлен этим миром перед высшим испытанием, он предпочел задушить (вернее, утопить) единственное любимое им и любившее его существо, сохранив, однако, похвальную лояльность к своей рабовладелице», - и так далее. Парень, написавший это, или прикалывается, как сейчас говорят, или патриот до самозабвения. Не исключено, правда, что это чья-то подделка под школьное сочинение. Но допустим, что оно настоящее. Я бы оценил его по тому, как автор усвоил учебный материал. На то он и школьник, а я учитель. Он обязан был сначала написать, что «Муму» - рассказ из книги «Записки охотника», а эта книга подрывала крепостничество. Писатель показал, что крепостной –человек как все. И вот если бы я увидел, что ученик это все знает, я бы сделал так. Поставил бы ему заслуженную им отметку за овладение учебным материалом, а об этой его выходке сказал бы буквально несколько слов. «Не спеши, о, юноша, настаивать на своих взглядах – ты еще столько раз их переменишь».

Автор следующего письма, вспоминая свои школьные годы, отмечает, что в каждом классе, кроме лодырей и озорников, был, как он выражается, контингент выжиг. «Анатолий Иванович, это юные конформисты, приспособленцы, карьеристы на старте. Они декламировали стишки о родине, очень похвально себя вели, пуще всех стремились построить коммунизм. Обычно выжиги готовились поступать в вузы, а мечтой их были МГУ и МГИМО. Собственно, советская школа существовала для них. Остальные шлялись по подворотням. И вот я думаю: никакие учителя тут ничего изменить не могли и не могут. Выжиги, как и прочие, плодятся стихийно. Хорошо, что сейчас есть дистанционная форма обучения. Родителям позволено учить своих детей дома. Знаю такую семью. Там глава - хозяйственная вдова, младшему лет десять, в обычную школу не ходит, но ходит в музыкальную и на восточную борьбу. Мамаша не очень образованная, но деловая, читать и писать может научить любого, а химию и физику возьмут на себя репетиторы. Это много дешевле, чем десять лет тратиться на одёжку для школы и взятки учителям. Правда, ей говорят, что ее чадо лишается "социализации", то есть, навыков выживать среди выжиг и бездельников. Ну и пусть лишается!», - считает автор письма. Я тоже рад за эту мамашу и ее младшего. Тем людям, что допрашивают меня, вижу ли я что-нибудь хорошее в России, скажу без обиняков: то, что разрешается домашнее обучение детей, - хорошо, очень хорошо.

Письмо из Севастополя: «Сейчас я вам поведаю, как сосуществуют двадцать четыре часа в сутки в однокомнатной квартире имперец и ватоборец. Имперец – это мой супруг, а ватоборец, вернее, ватоборка или ватоборица – это я. Я занимаю комнату, он - кухню. Каждый юзает за своим нутом. Иногда, идя на лоджию, заглядываю в его монитор. Мамадарагая! Там бесконечно отсвечивают Путин и Шойгу, не говоря об адмиралах. Вечный парад имперской спеси. Иногда, проходя мимо, говорю: "Лучше бы ты порнушку смотрел!". У нас, правда, пакт о ненападении, но вы же сами знаете цену этим пактам. Когда надо выговориться и донести до него хоть что-то, я звоню дочке и громко, чтобы он хорошо слышал, пересказываю ей то, что нарыла на горячую тему. Иногда даже удается пробить брешь в его ватной броне. Тогда мой моряк начинает пыхтеть и дымить, как тот бедоносец Кузя. Это я так называю то, что ходило по морям-океанам в сторону Сирии и назад и прославилось как чеготоносец «Адмирал Кузнецов». Муж ведь у меня моряк, это его родное, а оно так облажалось. Живем в эпицентре ватного патриотизма, в Казачьей бухте, где база морпехов (угораздило же купить здесь квартиру!), поэтому чувствую себя особенно одинокой. Редко выхожу в центр, где вата так бьется в экстазе от песен о Сталине, что корабли на рейде качаются. Умудряемся иногда на бережку устраивать "укроп-пати", как я называю посиделки единомышленников, и даже петь украинские песни. Когда возвращаюсь домой добренькая, с хорошими новостями вроде последних американских санкций, тогда мы живем душа в душу, как голубь с голубкой, как баран с ярочкой», - пишет эта жительница Севастополя. У барана, как мы слышали, свой компьютер, у ярочки – свой. Человек и раньше выбирал, что читать, с кем общаться, к кому прислушиваться. Но сейчас он может выбрать себе целый мир. Точнее, даже не выбрать, а создать его по своему вкусу и уму - из готовых, правда, частей. В его распоряжении столько советчиков, столько поставщиков всевозможных сведений…Что отсюда следует? Для того, чтобы такой моряк изменил свое мнение, он должен подвергнуться очень сильному внешнему воздействию. Необыкновенно сильному! Пережить потрясение, а не просто получить новое впечатление.

В августе, как обычно, кипели народные страсти в связи с годовщиной ГКЧП. Ну, может, народные - сильно сказано, да и страсти – не совсем то слово, но разговор, и не совсем спокойный, был. Как-никак двадцать шесть лет назад, по сути, в один день не стало Советского Союза. Формальности состоялись чуть позже. В такого рода народных разговорах всегда и везде звучат, сшибаясь и переплетаясь, в основном, сказки. Их еще называют мифами. Ими подталкивалось и то великое событие. Тогда же мы разбирали их и на волнах Радио Свобода, в чем нас обвиняет сегодня автор следующего письма. Читаю: «Могу представить вам, Стреляный, мои личные впечатления. При посещении Украины уже в девяносто втором году я натыкался в студенческом коридоре на политический плакат из недавних времен борьбы за независимость Украины. Украина была изображена в виде коровы с огромным выменем, а Россия - в виде злой старухи с пустым ведром и злобным оскалом, направляющейся к этой корове. Для совсем уж тупых, как можно понять, и корова, и старуха были подписаны соответственно “Украина” и “Россия”, а в уста коровы было вложено утверждение, что отныне так не будет, то есть, не будет Россия жить за счет Украины. Вот украинские студенты из девяносто второго года давно уже взрослые, но та пропаганда в них сидит. Я думаю, что это вы всё знаете, господин Стреляный, только вспоминать не хотите ту свою работу. Так сказать, обманули дурака на четыре кулака? Дело сделано? Нет, Стреляный. Совсем, совсем не сделано», - пишет автор. В порядке уточнения скажу, что это была все-таки народная пропаганда – да-да, народная пропагандистская самодеятельность. Сказки тогда заметно помогли общему разводу, помогли и России, и Украине, и остальным республикам. Это надо признать. Без сказок ничего не делается. Русская сказка гласила, что русские живут хуже всех в Союзе, потому что Москва обделяет старшего брата в пользу младших. Об этом с большим чувством говорили первейшие русские писатели, и очень смело, громко под самый конец: уведем, дескать, Россию от вас, раз вы ее обираете и обижаете. Думали, что так пугают малых неразумных, что те не только не разбегутся, а наоборот, присмиреют и еще теснее прижмутся к Москве… Солженицын, например, особо гневался, что в Москве орудуют базарные мафии понаехавших из Средней Азии и Кавказа. Эта байка и сейчас в ходу, хотя ну, как, казалось бы, не знать, что все мафии, какие были, есть и будут на Руси, они были, есть и будут русские. Рядовой личный состав там может быть чеченский, азербайджанский, да хоть марсианский, а верхушка – кондовая русская, из русских генералов в погонах и без, она-то и обирает понаехавших. В свою очередь, украинцы носились со своей сказкой – что это не русские всех в союзе кормят, а они, украинцы, и что если уйдут, то сразу станут жить лучше всех на свете. Вообще, ничего глупее сказок по национальному вопросу в России не было, нет и быть не может, ничего более далекого от жизни. Что мы могли видеть и можем видеть в действительности? Что мы можем видеть, если смотреть на нее открытыми глазами и думать, а не фантазировать спьяну, а если по трезвому, то еще хуже? Где уровень жизни был и остается выше всего? В городах, особенно - в больших городах. У какого народа самый высокий удельный вес горожан, причем, с заметным образованием? У русских. У русских, украинцев, белорусов. У кого наивысшие зарплаты? Из кого, другими словами, преимущественно состояло и состоит чиновничество, офицерство, дипломатическая служба, всевозможные заграничные представительства, персонал научных учреждений, конструкторских бюро, вузов, газет, наконец, трудовые коллективы крупнейших заводов, особенно – военных? Человек это все видел и видит, знал и знает, и, как ни в чем не бывало, бубнил и продолжает бубнить, что русских все обирают и обижают.

Из Москвы пишет госпожа Тихонова: «Не успели утихнуть дачные страсти на ежегодной "ассамблее у колодца", как на доске объявлений нашего СНТ появился листок. Правление предупреждало, что к нарушителям правил пользования мусорными контейнерами будут применяться жесткие меры (санкции по-нашему). Впервые нам грозят вызовом полиции, штрафом пятьдесят тысяч рублей и, в конечном счете, исключением из СНТ. Но самое замечательное - в конце. "Сообщившему в Правление о нарушителе – премия в десять тысяч рублей». Сразу возникает резонный вопрос: хватит ли у правления денег для всех сообщивших? Кстати, а если донос ложный? А что делать с теми, кто знал, но не сообщил?», - спрашивает госпожа Тихонова. Вынужден был и я поинтересоваться у нее, что такое СНТ. Это, оказывается, Садоводческое некоммерческое товарищество. В России наблюдается эпидемия, которую называю «Аббревиатурой». На каждом столбе, на каждой доске объявлений, на каждой странице фейсбука, в каждом письме на Радио Свобода и мне лично - самое малое одно сокращение, а бывает до десятка. Хоть криком кричи: ну, почему ты, мил-человек, уверен, что каждый твой читатель обязан знать, что МОПИ имени Крупской – это Московский областной педагогический институт… Это напоминает первые советские десятилетия, особенно – самое первое. Как грибы после дождя, появлялись учреждения нового государства. Ничто никогда не плодилось с такой скоростью и в таком количестве, как советские конторы для управления всем и вся, - конторы иобщественные затеи. И все сразу получало свое сокращенное название, звучавшее инопланетно. Ликбез, комбед, домком, женсовет, сельсовет, фабзавком, студком, (ЧК, конечно, не говоря уже о ГПУ), вторчермет, дип, торгсин – да, это контора, которая занималась торговлей с иностранцами, была для них сеть особых магазинов, где они могли купить все, вплоть до птичьего молока, но не за советские деньги. Потом пошли минводхозы, ЖКХ, всякие гипры… Что касается оплаты доносов на грязнуль всякого рода, то я двумя руками за. Двумя руками! Что доносчику – первый кнут, это мы знаем, а вот что делать с тем соотечественником, который бросает мусор вам под дверь или калитку? За донос на такого соседа я согласен платить, и до тех пор платить, пока он не образумится, а сам по себе, усилием своей совести, он не образумится никогда, это показывает мировая практика, его можно только образумить, и не как-нибудь, а жестоким наказанием по доносу. Примерно так воспитывали вкус к чистоте и порядку у немцев и прочих шведов феодальные общества и правители. Бывало даже так: донес ты на соседа, который загадил улицу перед твоим двором – получай в награду часть его земельного надела! Кто-то думает, что немцы от природы такие аккуратисты – нет, это плоды неустанного, тщательного и жесткого до жестокости воспитания на протяжении столетий. Оно продолжается и сейчас. Минута остановки в таком деле невосполнима, ее и не допускают. Людям свойственно портиться. Портятся они очень быстро, поразительно быстро. Правда, воспитанию тоже поддаются неплохо, но - настоящему воспитанию: такому, от которого долго болит.

Следующее письмо пришло седьмого августа, оно из Москвы. «Подруга жалуется на дороговизну жизни. Заболела собачка. Первый прием в ветеринарнойклинике: шесть тысяч рублей – сто долларов, капельница - тысяча рублей, кардиолог, узи сердца – четыре тысячи, осмотр гастроэнтеролога, узи поджелудочной - пять тысяч.. Всего шестнадцать тысяч, это по блату. Мимо кассы. И со скидкой. Питание собачки, заказанное по интернету, а это значит, что существенно дешевле, чем в магазине - пять тысяч рублей в месяц. Йоркширский терьер собачка - крошка. Так что санкции особо не идиллизируйте! Россияне уже заказывают отдых на Новый год. Знакомая пара выбрала Швейцарию. Номер в отеле – девяносто две тысячи евро на двенадцать дней, частный самолет в одну строну – тридцять тысяч евро! Соседи-нищеброды едут отдыхать в Друсшкининкай, на двоих две тысячи евро. Но общение с вами, Анатолий Иванович, не купишь ни за какие тысячи евро!», - льстит под. конец мне эта дама – наверное, затем, чтобы я не выбросил ее письмо.

В России несколько миллионов сверхбогатых, очень богатых, просто богатых, состоятельных, зажиточных, обеспеченных, не нуждающихся и не очень нуждающихся людей. Вон сколько слов в русском языке для обозначения степеней благополучия! Остальные – бедные, очень бедные и просто нищие. Они мало живут, хотя и те, кому они завидуют, тоже не отличаются здоровьем, на укрепление которого не жалеют средств. В обычных условиях разрыв между богатыми и бедными сам собою потихоньку сокращается до такого значения, которое обеспечивает общественное спокойствие. Это природный закон – закон свободного рынка. В России с этим сложнее, потому, в частности, что значительную часть денег богатые тратят за границей – дают работу швейцарским горничним, садовникам, поварам, владельцам отелей, визажистам, врачам и ветеринарам. Часть русских поистине обезумела от нефтяных денег. Может сложиться так, что им придется вспомнить выражение: как пришли, так и ушли. А очень многие не то что обезумели – они просто от природы не способны к рациональному, рассудочному поведению. Вот та женщина, что заплатила шестнадцять тысяч за один визит своего пса в ветлечебницу, она ведь эти деньги заняла у подруги. Я пропустил это место. Никак не может продать одну из своих квартир, а продавать приходится, потому что поистратилась черт знает на что. Сложно сказать, как эти люди справятся с предстоящими трудностями и станут ли с ними мириться. Я, со своей стороны, спокойно говорю: ничего, без куска хлеба сидеть никто не будет, если, конечно, не додумаются восстановить колхозы-совхозы. Правда, и тогда не будет ничего особенно страшного: американцы с канадцами их прокормят, как уже бывало.

«В двадцать шестом году, - пишет господин Пустышкин, - появилось стихотворение двадцатитрехлетнего Михаила Светлова "Гренада". "Но песню иную о дальней земле носил мой товарищ с собою в седле". То есть, не ту, которую "держит в зубах" весь отряд. Не большевистскую: "Едут, едут по полю герои". Вам не вспоминается знаменитое «Эльдорадо»? Читаем там:

Говорят, что однажды

ехал рыцарь отважный...

Читаем здесь:

Мы ехали шагом, мы мчались в боях.

Читаем там:

Он с коня не слезал, он повсюду искал...

Читаем здесь:

Впервые товарищ покинул седло.

Эльдорадо и Гренада - словечки для обозначения прекрасного места, не существующего на земле. Такие, как тот рыцарь, и этот кавалерист, ищут либо смерти, либо острых ощущений на грани. Таких видим в наши дни и на Донбассе. Они играют. Для них это не война. На войне хотят победить, а не поиграть. На войне люди не решают свои личные вопросы. Обратите внимание, с каким удовольствием эти рисуются перед камерами. Там им хорошо друг с другом. Романтика! Почему они соглашаются на то, что их используют, а потом от них избавляются? Потому что глупцы, недоумки. Не найдут они ни Эльдорадо, ни Гренады ни в этом мире, ни за облачным плёсом, ни за вершинами лунных гор. Скажите им об этом. Анатолий, может, хоть кто-то из них вас услышит и хоть один из украинцев останется жив», - пишет этот слушатель. Герой Светлова мечтал о мировой социальной революции, не о заоблачном плесе. Он ничего так не желал, как отнять и поделить все на свете, от Гуляй-поля до Гренады. Романтик уравниловки, но - романтик, автор письма прав. Романтик – значит человек не совсем зрелого ума. Все романтики всегда и везде решают только свои личные вопросы. Другими словами, это психи, не нашедшие себя в обычной жизни, подростки, такими и пребудут до седых волос. Они действительно заняты в Донбассе не войной, не Россией, а всяк собой любимым. У меня в селе о таких говорят: ото робыты не хочуть. Не хотят работать, трудиться, не получается у них это, вот и маются дурью: кто-то на позициях, кто-то поблизости.

Вот слушайте одного из таких: «Правыми нас делают наши жертвы. Я лично в этом уверен. Бой должен быть хотя бы относительно честным и жертвы должны быть с обеих сторон. Прав всегда, конечно же, победитель, но важна и цена победы. Если бы США отправляли для уничтожения мне лично ничуть не симпатичных моджахедов не беспилотники и крылатые ракеты, а десантников, которые бы гибли в контактных боях, - у этой страны была бы определенная правота. Даже у шахида правды куда больше, чем у оператора американского беспилотника. У Парагвая есть права на Чако, потому что в боях за эту территорию, пусть и проигранных, погибло семьдесят процентов населения страны. У России есть права на все бывшие советские территории — там погибли миллионы русских солдат. У Украины нет никаких прав на Крым. Если бы волны украинских солдат пошли через Перекоп, если бы воевать стало все население страны, от шестнадцати до шестидесяти, кому не хватило бы автоматов, так с саперными лопатками — тогда, даже в случае поражения, определенные права были бы. А так — сорри. Аналогично у Сербии нет прав на Косово. Сербы бездействовали под натовскими бомбардировками, хотя могли бы объявить тотальную мобилизацию и атаковать натовскую Венгрию, пойти всем народом на честную смерть. У грузин нет прав на Абхазию и Осетию. Там воевал никак не весь грузинский народ. США вообще никогда ни с кем не воевали честно. Никогда не шли на существенные потери. Вот почему это государство - язва на теле человечества, которое из-за американцев и выродилось. Остается ждать, когда придет огонь очищения. Так я вот думаю», - сообщает нам этот слушатель. Я назвал бы его романтиком поражения. Для него не существует азбуки военного дела: выполнение боевой задачи с наименьшими потерями. Общество, позволяющее себе жертвы ради жертв, – не общество. Это была бы какая-то секта самоубийц. И что значит воевать честно? Как ни верти, это значит не прибегать к военным хитростям. Парень путает военные действия с дуэлью. Показательное письмо. В России есть даже генералы, готовые подписаться под ним. Это от бессилия. Доигрались до холодной войны, и теперь ничего не остается, как хорохориться и уповать на небеса.

Сергей Медведев написал, что в Чечне не действует российская конституция. Ильдар Исаев замечает: «Ой, можно подумать, она в Москве действует!». Эти высказывания хорошо показывают одну важнейшую особенность России. Эта особенность может оказаться роковой. В Чечне конституция России не действует по-чеченски, в Москве – по-московски, в Татарстане – по-татарски, на Кубани – по-кубански, в Кузбассе – по-кузбасски и т.д. Один оптимист видит в этом зародыш, вернее, зародыши предстоящего подлинного федерализма. Чечню вообще-то можно вообразить федеральной землей в составе России. Правда, я, например, живо представляю себе, как перед этим поступят чеченцы с нынешними своими властителями. Под конец советской власти там в одном немалом селе собрался сход и постановил подвергнуть порке все сельское начальство, что тут же и было исполнено.