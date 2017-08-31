Опрос социологов: россиян больше всего беспокоят рост цен и бедность

Россияне, по-прежнему, считают самыми острыми проблемами страны рост цен, безработицу, бедность и обнищание. Меньше всего их беспокоит ограничение демократических свобод. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе социологами "Левада-центра" .



Большинство респондентов (61 процент) назвали самой серьезной проблемой рост цен. В августе 1999 года так считало рекордное число россиян – 86 процентов, год назад – 72 процента. Бедность и обнищание населения волнуют 45 процентов респондентов, рост безработицы- треть.Такое же количество россиян озабочены коррупцией.

Меньше всего опрошенных — всего 4 процента — сказали, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время исследований этот показатель ни разу не превысил 5 процентов, отмечают социологи.