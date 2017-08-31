Учёные подготовят новый антидопинговый тест к 2020 году

К Олимпиаде в Токио в 2020 году учёные подготовят новый антидопинговый тест. Об этом сообщает The Times. По данным издания, разработкой новой системы тестирования занимается группа исследователей из Брайтонского университета в Великобритании.

Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инвестировали в проект 540 тысяч фунтов стерлингов (около 700 тысяч долларов). The Times отмечает, что новый вариант тестов позволит обнаружить запрещённые вещества в организме спортсмена даже спустя несколько недель с момента употребления.

В июле 2016 года российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных нарушениях антидопингового регламента в российском спорте. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в августе 2017 года российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. В июле распоряжение, утверждающее комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.