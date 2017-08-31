Мимо школы

1 сентября не все живущие в России дети смогут пойти учиться. Некоторые столичные школы, например, не берут учеников без московской регистрации, а у иностранных граждан просят еще больше документов – разрешение на временное пребывание или вид на жительство. Но в соседнем учебном заведении эти бумаги могут даже не попросить, поскольку такие требования нарушают Конституцию России и федеральный закон "Об образовании". В Департаменте образования столицы это понимают, но отказываться от своей позиции не спешат.

28 августа. Заседание в Московском городском суде. Истец – молодая женщина Ирина Ковпан, гражданка Украины, мать двоих детей. Уже год она судится с Департаментом образования и школой №2065 из-за того, что ее ребенок не может посещать уроки. Школа отказалась принимать Арсения в первый класс, ссылаясь на то, что родители предоставили неполный пакет документов. Хотя три года назад Ирина без проблем устроила в эту же школу свою старшую дочь.

– Мы приехали в Москву из Одессы летом 2014 года на заработки. Это был плановый переезд, но многие нас воспринимали как беженцев, – вспоминает Ирина Ковпан. – Почти сразу нашли жилье, временную работу. Старшую дочь, Ярославу отдали в школу в Раменском районе. Потом переехали в город Московский в Новой Москве, Ярославу перевели в школу №2065 (в ноябре 2016 года школе присвоили №2120. – РС). Не было никаких проблем при устройстве, хотя тогда у нас еще не было патента на работу и даже регистрации в Московском. В июне 2016 года, когда Юра (муж Ирины. – РС) пришел отдавать в первый класс Арсения, у него отказались принимать документы.

В учебной части Юрию сказали, что для оформления ребенка он должен предоставить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Ковпан попросил директора школы Наталию Файдюк письменно оформить отказ в приеме документов. Файдюк этого не сделала, добавив, что школа примет ребенка, если родители соберут все необходимые документы.

Почему временной регистрации оказалось недостаточно, Юрий не понимал. Ведь согласно федеральному закону "Об образовании", отсутствие регистрации у родителей или ребенка "не может являться основанием для отказа в приеме ребенка в образовательную организацию при наличии в ней свободных мест". Право на общедоступное образование также закреплено в 43-й статье Конституции России. Юрий пожаловался на действия школы в Департамент образования Москвы.

Ковпан отправил жалобу в районную прокуратуру, откуда пришел ответ, что действия школы незаконны

Оттуда обращение перенаправили обратно в саму школу. Директор прислала ответ, в котором она ссылалась на часть 9 приказа №32 Минобрнауки "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам…", и настаивала на необходимости предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина и его ребенка на пребывание в Российской Федерации. Тогда Ковпан отправил жалобу в районную прокуратуру, откуда 8 декабря 2016 года пришел ответ, что действия школы незаконны.

Министерский приказ №32, вышедший в январе 2014 года, регламентирует порядок приема граждан на обучение. Его нормы, в частности, дают ученикам, проживающими рядом со школой, приоритет при записи в это образовательное учреждение. Но с 1 июля прием осуществляется для всех на равных условиях.

Согласно тексту приказа, "прием граждан в ОООД (организацию, осуществляющую образовательную деятельность. – РС) осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства". Ниже говорится о том, что граждане России дополнительно могут предъявить свидетельство о рождении или регистрацию ребенка по месту жительства и месту пребывания. Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

На практике "дополнительно" трактуется как "обязательно"

Дополнительный характер требования подтверждает и решение Верховного суда от 27 августа 2015 года: отсутствие документов, перечисленных в пункте 9, "не может являться основанием для отказа в приеме ребенка в образовательную организацию при наличии в ней свободных мест".

Тем не менее на практике "дополнительно" трактуется как "обязательно", и многие столичные школы требуют московскую регистрацию. А если ее нет, сотрудники образовательных учреждений категорически не хотят оформлять письменный отказ с указанием причины. Супруги Ковпан вернулись в школу уже в августе, заявление у них приняли, но через неделю пришел ответ, что места в классах уже закончились. Хотя они утверждают со ссылкой на сайт школы, что в одном учебном корпусе места в первом классе еще были. Ирина подала в суд на школу и Департамент образования, обвиняя первых в незаконном отказе принять ребенка, вторых – в бездействии. В апреле 2017 года дело рассмотрели в Мещанском районном суде. В удовлетворении жалобы Ирине отказали. Она подала на апелляцию.

Обращение было устное, а документы просто не брали, писать ничего не хотели

При пересмотре дела судья несколько раз повторял: чтобы доказать ваше обращение в школу в июне, нужно предъявить ваше письменное заявление или письменный отказ образовательного учреждения принимать у вас документы. Ирина пытается объяснить: "Обращение было устное, а документы просто не брали, писать ничего не хотели. Мы же сразу пожаловались в Департамент образования – вот их ответ". На это представитель школы в своем выступлении внимания не обращает. "Первое заявление было 28 августа 2016 года. На момент обращения в школе не было мест. Истец утверждает, что обращался ранее, но штамп о прибытии в Россию у них поставлен 24 августа", – утверждает он.

Штамп о въезде в Россию у Ковпан действительно датируется 24 августа. Семья выезжала из страны в конце июля на пару недель, после чего вернулась и вновь продлила временную регистрацию. Обо всем этом Ирина рассказывает на суде, но эта информация, а также переписка Ирины со школой в июне – начале июля игнорируется.

Я ведь просто хочу, чтобы мой ребенок учился в школе

Представитель департамента образования Полосин М. В. поддержал позицию представителя школы. Он заявил, что принимать учеников в школы – исключительная компетенция образовательных учреждений. Пока суд уходит на вынесение решения, в зале начинаются переговоры.

– Я ведь просто хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, – Ирина не сдерживает слез. – Зачем было доводить все до такой конфронтации?

– Никто не был против того, чтобы принять вашего ребенка, – утверждает представитель школы. – Мы же отказали только потому, что уже не было мест. А теперь мальчику уже восемь лет – в первый класс только до восьми зачисляют.

– Почему тогда вы не сказали, в каких школах места были? Почему Департамент образования не предоставил нам эту информацию, когда мы писали им запросы?

Сотрудник Департамента образования молчит, старается не поднимать головы от своих бумаг. Входят судьи – иск отклонен, решение Мещанского суда остается без изменений. После заседания родители ищут представителя Департамента образования, чтобы спросить совета, что им делать дальше. Но он после оглашение решения суда сразу исчез, в коридоре его не нашли.

Меня просто вынуждают нарушать закон: придется покупать регистрацию

Схожие проблемы при записи в школу возникают не только у иностранных граждан, но и у россиян. Наталья (просит не называть свою фамилию) купила квартиру в новостройке в Новой Москве. Дом сдали совсем недавно, поэтому семья еще не успела оформить новую прописку – раньше они жили в другом городе. По закону граждане России могут девяносто дней находиться в любой точке страны без оформления временной регистрации.

– Когда я устраивала дочь в первый класс, у меня никто никакой прописки не спрашивал, – рассказывает Наталья. – Но в Москве это был практически первый документ, который потребовали. Я объясняла, что максимум через два месяца я уже все оформлю официально, но меня даже слушать не хотели. Предлагали прописать ребенка у друзей, у знакомых, главное – в Москве. А у меня нет такой возможности. Тогда мне стали даже угрожать, что если 1 сентября дочь не пойдет в школу, они сообщат об этом в органы опеки. Меня просто вынуждают нарушать закон: придется покупать регистрацию. А дочь смотрит на меня и не понимает, почему мама так мечется и нервничает. Она уже в седьмом классе, чувствует, что что-то не так.

Нам даже охранник не давал в учебную часть пройти. Сам говорил, что без московской прописки нас не возьмут

Отсутствие московской регистрации является преградой для зачисления в одних школах, но не представляет никакой проблемы в других. Так гражданка России Жанна Мусаева прописана в Подмосковье. Но ее дочь несколько лет училась в школе в Зеленограде. Проблемы возникли, когда Жанна решила перевести дочь в лицей №1354:

– Несколько лет назад мы переехали из Киргизии в Саратов, там дочь училась в Восточно-Европейском лицее. Позже получили российское гражданство и переехали в Москву. Дочка пошла в обычную школу, но уровень образования там оказался хуже. Поэтому хотели перевестись в лицей. Но там нам даже охранник не давал в учебную часть пройти. Сам говорил, что без московской прописки нас не возьмут, – рассказывает она.

Зато в соседней школе №933 регистрацию даже не спросили и девочку записали в восьмой класс. Но она все еще надеется, что в следующем году получится перевестись в лицей.

Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий отмечает, что в школе "Интеллектуал", где он работает, также не берут детей без московской регистрации. Объясняет он это все тем же приказом №32, за выполнением которого строго следит столичный Департамент образования:

Особенно внимательно наличие регистрации проверяют, когда знают, что скоро в школе будут проводить проверку

– Без документа хотя бы о временной регистрации мы просто технически не можем занести ребенка в базу. К сожалению, сейчас все компьютеризовано и всю информацию мы заносим в интернет. У меня есть несколько предположений, как это делают в некоторых образовательных учреждениях. Школы на разном счету у Департамента образования. И может так быть, что школа, в которую берут без прописки, считается средненькой, тихой, в ней никогда не проходят важные события – департаменту она не интересна. Другой вариант: там принципиальный директор, который борется и защищает права детей. И он берет их на свой страх и риск. Но, вероятнее всего, родителей все-таки просят в ближайшее время как-нибудь оформить регистрацию. Потому что рано или поздно она потребуется.

Луховицкий отмечает, что особенно внимательно наличие регистрации проверяют, когда знают, что скоро в школе будут проводить проверку. Он согласен с тем, что это нарушение Конституции. Позицию департамента объясняет так: ребенка не лишают права на образование, а лишь настаивают на обучении по месту жительства.

Они стали говорить, что я нарушаю общественный порядок, угрожали, что вызовут полицию

Общение с сотрудниками департамента заставляет предположить, что даже там нет четкой позиции по этому вопросу. Наталья, например, звонила на горячую линию, где девушка-оператор подтвердила, что для записи в московскую школу нужна московская регистрация. На тот же вопрос гражданину России Аману Джаманбаеву на горячей линии сказали, что никакой прописки или регистрации при записи в школу предоставлять не нужно.

– Моя сестра Назгуль переехала ко мне из Санкт-Петербурга. Мы хотели устроить ее в школу №1286 с углубленным изучением французского языка, потому что в Питере она учила его в лицее. Но там стали требовать постоянную московскую прописку, которой у Назгуль еще нет. Она пока что гражданка Киргизии, но у нее есть временная регистрация в Питере. Я объяснял сотрудникам школы, что они нарушают закон, просил в письменном виде указать причину, почему они не принимают документы. Они отказались. Тогда я достал телефон, попросил сказать на камеру. Они стали говорить, что я нарушаю общественный порядок, угрожали, что вызовут полицию, чтобы проверить, кто и на каких основаниях живет со мной в квартире. Это школа или миграционная служба?

Сотрудники школы все-таки вызвали полицию, которая попросили Джаманбаева выйти из здания. Аман записал сестру в соседнюю школу, где документы приняли, несмотря на питерскую регистрацию. Только здесь вместо французского языка – английский. Семья переживает, что девочке будет сложно успевать за одноклассниками, а французский язык придется поддерживать, занимаясь дополнительно с преподавателями.

Школы игнорируют это, тем самым нарушая ряд федеральных и международных законов

Аналитик комитета "Гражданское содействие" Константин Троицкий отмечает, что никогда нельзя предугадать, какой документ попросит директор школы: разрешение на временное проживание, постоянную регистрацию или временную регистрацию на год. Любой вариант, по его словам, незаконный:

– Никакая регистрация не должна касаться вопросов, связанных с образовательным процессом. Решение Верховного суда, которое это подтверждает, было принято как раз после судебного разбирательства, когда в школу не хотели записывать ребенка из сирийской семьи. Но школы игнорируют это, тем самым нарушая ряд федеральных и международных законов. Мы собираемся продолжать борьбу против подобной интерпретации приказа №32. Каждый человек имеет право на образование.

Семье Ковпан пришлось перевести Арсения на домашнее обучение. В этом году на праздничную линейку 1 сентября не пойдет и старшая сестра: девочку тоже решили забрать из школы. Дети будут сдавать аттестацию в московском центре качества образования. Ну а в следующем году попробуют пойти в другую московскую школу.