В Симферополе заблокирован храм Киевского патриархата

В Симферополе сотрудники российских силовых структур заблокировали в четверг утром храм, подчиняющийся Киевскому патриархату Украинской православной церкви (УПЦ).

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил порталу "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода), что с утра не может попасть в храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира. По его словам, люди, ворвавшиеся в здание, показывают судебные решения о выселении духовного центра, которого уже более двух лет нет в управлении епархии.

Российские власти в Крыму не прокомментировали ситуацию с храмом.

После аннексии полуострова значительная храмов Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата перешла под контроль российских властей. Большинство православных храмов и общин Крыма и Севастополя находятся в подчинении УПЦ Московского патриархата.