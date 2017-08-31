В Колорадо нашли останки трицератопса возрастом 66 млн лет

В штате Колорадо в США обнаружены останки трицератопса возрастом 66 миллионов лет. Об этом пишет газета The Washington Post. Находку обнаружили рабочие на строительной площадке.

По словам куратора музея природы и науки Денвера палеонтолога Джо Сертича, найденная окаменелость представляет собой череп динозавра. Размер черепа, по данным ученых, позволяет предположить, что трицератопс, живший в районе Денвера, был примерно в два раза меньше своих ближайших "родственников" из Северной и Южной Дакоты и штата Монтана. Сертич отметил, что найденные останки старше большинства других окаменелостей, обнаруженных вдоль фронтального горного хребта Колорадо. Обычно там находили кости конца последнего ледникового периода - около 10-12 тысяч лет назад.

Первый скелет трицератопса собрали на выставке в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне в 1905 году. Его назвали "Хэтчер" в честь палеонтолога Джона Белла Хэтчера, который обнаружил большую часть этих костей.

Трицератопс - один из последних видов живых травоядных динозавров. Он имел два рога на лбу и один на кончике морды, ближе к носу.

