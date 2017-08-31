В Саратове журналист Вилков оправдан по делу о клевете на депутата

Суд в Саратове оправдал журналиста Сергея Вилкова по делу о клевете на депутата областной думы от "Единой России" Сергея Курихина. Как сообщает информационное агентство "Свободные новости", суд решил, что никаких неопровержимых сведений, подтверждающих вину журналиста, представлено не было.

Курихин подал на журналиста заявление после того, как тот опубликовал в социальных сетях документы, указывающие на возможную причастность чиновника к саратовской преступной группировке "Парковские" и к нападению на Вилкова 13 января 2015 года.

В декабре 2015 года на Вилкова завели уголовное дело по обвинению в "клевете, сопряженной с обвинением в тяжком преступлении". В ноябре 2016 года суд вернул в прокуратуру,а в марте текущего года оно снова было передано в суд.