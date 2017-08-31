Путин напомнил Стоуну об "испанском диспетчере", говоря о катастрофе MH17

Президент России Владимир Путин рассказал, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.

Эти слова приведены в полной версии разговора президента с режиссером Оливером Стоуном от 4 июля 2015 года в книге "Интервью с Владимиром Путиным". Отрывок разговора опубликовал телеканал "Дождь", ознакомившийся с книгой до ее публикации. По словам Путина, боевой самолет, который видел "испанский диспетчер", мог принадлежать Украине.

Сообщения "испанского диспетчера", о которых идет речь, были опубликованы в твиттере с аккаунта Carlos Spainbuca. Доказательств существования диспетчера с таким именем нет. Позднее этот твиттер переименовался в Людмилу Лопатышкину.

Международная следственная группа в 2016 году установила, что MH17 сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России на подконтрольную сепаратистам территорию на востоке Украины. В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.

