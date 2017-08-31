В "Роснефти" заявляют, что Сечин не получал повестки в суд на 1 сентября

Глава российской компании "Роснефть" Игорь Сечин не получал повестку в Замоскворецкий районный суд Москвы, где 1 сентября состоится очередное заседание по делу бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева. Об этом сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Процесс в отношении Алексея Улюкаева начался 16 августа в Замоскворецком райсуде Москвы. По версии следствия, находясь в командировке на саммите глав–государств членов БРИКС, Улюкаев потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в размере двух миллионов долларов – за одобрение покупки 50,08% акций компании "Башнефть". Утверждается, что министр угрожал срывать другие сделки госкомпании. Алексею Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы, пишет издание "Коммерсантъ"

В ходе первых слушаний Улюкаев обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Суд отклонил ходатайство защиты бывшего министра о возвращении дела в прокуратуру, а обвинение заявило, что доказательства будут представлены на заседании 1 сентября.

