СМИ: в Кремле хотят сделать женщину соперником Путина на выборах

В Кремле рассматривают возможность выдвижения женщины соперником Владимиру Путину на предстоящих в 2018 году выборах президента России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в президентской администрации.

По данным собеседников издания, рассматривается 5–7 кандидатур. Среди них три представительницы "Справедливой России" — Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева. Великая и Петеляева сообщили "Ведомостям", что с ними этот вопрос не обсуждался. Получить комментарии Волынец изданию не удалось.

Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, пишут "Ведомости". Близкий к администрации источник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, воплощает образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

Женщины уже дважды были кандидатами на выборах президента России. В 2000 году на президентских выборах баллотировалась Элла Памфилова, нынешняя глава Центризбиркома. Она набрала 1 процент голосов. В 2004 году кандидатом на пост президента была Ирина Хакамада от "Союза правых сил". Она получила около 4 процентов голосов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока официально не объявил, будет ли он выдвигаться на очередной срок.