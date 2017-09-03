Главные ценности: мама и Гитлер

Что общего у отцов и детей, как складывается культурный код поколений и каким образом формируются нравственные установки, рассказывают сотрудник Московского центра исследования видеоигр Леонид Мойжез, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко, историк, доцент МГПУ Татьяна Апостолова и психолог Елизавета Заикина.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 3 сентября в пять часов вечера