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Рожденные после СССР

Главные ценности: мама и Гитлер

Что общего у отцов и детей и как складывается культурный код поколений

Что общего у отцов и детей, как складывается культурный код поколений и каким образом формируются нравственные установки, рассказывают сотрудник Московского центра исследования видеоигр Леонид Мойжез, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко, историк, доцент МГПУ Татьяна Апостолова и психолог Елизавета Заикина.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 3 сентября в пять часов вечера

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