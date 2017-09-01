WSJ: власти США могут заблокировать контроль "Роснефти" в Citgo

Администрация президента США Дональда Трампа готова заблокировать получение "Роснефтью" контроля над американскими активами государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ноябре 2016 года "Роснефть" получила в залог почти 50 процентов акций дочернего подразделения венесуэльской компании в США – Citgo Petroleum – в качестве обеспечения по кредиту на сумму 1,5 миллиарда долларов.

В конце августа президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий санкции против Венесуэлы. Указ запрещает американским финансовым институтам заключать сделки по долговым обязательствам и ценным бумагам, выпущенным правительством Венесуэлы и компанией Petróleos de Venezuela.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ограничительные меры приведут к вынужденному закрытию Citgo Petroleum, так как ей запрещены все финансовые операции. Если это произойдет, то "Роснефть" получит контроль над Citgo.

Собеседники The Wall Street Journal заявили, что Конгресс США внимательно следит за ситуацией и готов принять решительные меры против российской компании. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что компания не планирует получать управление в американской компании.

Citgo Petroleum - американское подразделение Petróleos de Venezuela. В США Citgo принадлежат три нефтеперерабатывающих завода, девять трубопроводов, 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть автозаправочных станций. По данным Thw Wall Street Journal, на долю компании приходится пять процентов нефтеперерабатывающих мощностей в США.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Американским гражданам и компаниям запрещено участвовать в проектах, где российским нефтегазовым компаниям принадлежит более 33 процентов акций. Запрет касается как внутренних, так и международных российских проектов.