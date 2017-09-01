Курбан-байрам в День знаний

Более двухсот тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, сообщили в столичных правоохранительных органах. Для празднования Курбан-байрама было перекрыто несколько улиц в районе соборной мечети. В этом году Курбан-байрам совпал с Днем знаний, в связи с чем торжественная линейка в расположенной рядом с соборной мечетью школе номер 2107 перенесена на 4 сентября. Праздничные мероприятия в связи с празднованием Курбан-байрама состоялись и в других городах России, а также в аннексированном Крыму. Курбан-байрам – один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку.
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