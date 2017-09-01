Украина вводит биометрический контроль для иностранцев

Украина вводит биометрический контроль для иностранных граждан на границе с января 2018 года. Соответствующий указ подписал сегодня президент Украины Петр Порошенко. Согласно указу, иностранцы смогут пересекать границу Украины только по биометрическим паспортам. Если такого паспорта у гражданина нет, то фиксировать его данные будут на границе.

Согласно новым правилам, контроль за поездками иностранцев будет проходить в три этапа. Перед визитом на Украину необходимо подать предварительное уведомление о намерении пересечь границу. Потом биометрические данные проверят на на пограничном контроле. Затем всем иностранцам будет необходима регистрация по месту пребывания на Украине. В указе также говорится о необходимости обновить список государств "миграционного риска" и включить в него Россию.

По словам Порошенко, благодаря биометрическому контролю никому не удастся подделать украинский паспорт или создать угрозу безопасности. Он также добавил, что система фиксации биометрических данных пока находится в разработке, но будет завершена в ближайшее время. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что система контроля на границе заработает с 1 января 2018 года.

На прошлой неделе Москва пообещала предпринять ответные меры в случае введения Украиной биометрического контроля.