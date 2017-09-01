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Путин дал урок. Эфир в 19:05

Владимир Путин в Ярославле на "открытом уроке" 1 сентября 2017

Аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников о попытках президента РФ покорять молодежь

Путин, Медведев и Лавров разошлись по школам и вузам. О чем они говорили с молодыми? Что за мысли хотели до них донести? Обсуждаем с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым.

Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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