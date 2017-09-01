Путин дал урок. Эфир в 19:05

Аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников о попытках президента РФ покорять молодежь
Путин, Медведев и Лавров разошлись по школам и вузам. О чем они говорили с молодыми? Что за мысли хотели до них донести? Обсуждаем с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым.
Ведущая Елена Рыковцева.
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