Путин дал урок. Эфир в 19:05

Путин, Медведев и Лавров разошлись по школам и вузам. О чем они говорили с молодыми? Что за мысли хотели до них донести? Обсуждаем с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым.

Ведущая Елена Рыковцева.

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