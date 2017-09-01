Николай Зубков, выдвигавшийся на выборах президента РФ, арестован

Суд в Москве в пятницу арестовал на один месяц Николая Зубкова – предпринимателя, который дважды выдвигался на выборах президента России. Агентство ТАСС сообщает, что бизнесмена обвиняют в публичных призывах к экстремизму, а уголовное дело было возбуждено в середине августа.

Подробности дела в публикации ТАСС не указаны. Следствие утверждает, что Зубков хотел, нарушив подписку о невыезде, покинуть Россию и просить политического убежища в США. Сам подозреваемый вину отрицает.

Николай Зубков занимал пост вице-президента Фонда содействия МВД и ФСБ "Альфа". Он опубликовал книгу "Путин на мировой арене", в которой, в частности, обвинил российского президента в ложном патриотизме, а также рассуждал о "масонском заговоре".

В 2008 и 2012 годах Зубков выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но оба раза ее снимала Центральная избирательная комиссия.