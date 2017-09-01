685 мирных людей погибли при ударах коалиции во главе с США в Ираке и Сирии

В Сирии и Ираке в результате ударов сил антитеррористической коалиции во главе с США с августа 2014 года погибли 685 мирных людей.
В обнародованном в пятницу заявлении подтверждена случайная гибель свыше 60 гражданских лиц в результате военных операций коалиции в июле этого года.
Американские военные расследуют еще 455 сообщений о случайных жертвах ударов авиации и артиллерии союзников.
Силы коалиции наносят удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ" - запрещена в России), захватившей летом 2014 года обширные районы Сирии и Ирака.
ООН и другие международные организации возлагают ответственность за гибель мирных жителей на все стороны конфликтов в этих странах.
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