Мясокомбинат судится с РБК из-за статьи о негодных консервах

Барышский мясокомбинат (Ульяновская область) подал в Московский арбитражный суд иск против РБК за статью о поставках Минобороны России непригодных консервов.

По информации агентства RSN, истец утверждает, что после публикации несколько организаций отказались от продукции комбината, хотя все консервы успешно прошли проверку. Представители предприятия требуют опровержения опубликованной информации, считая, что был нанесен ущерб чести, достоинству и деловой репутации комбината.

В опубликованной РБК 11 августа статье говорилось, что главная военная прокуратура признала непригодными более полумиллиона пайков, которые акционерное общество "Военторг" поставило Министерству обороны в 2016 году. Это была продукция Барышского мясокомбината. В публикации сообщалось, что первый заместитель главного военного прокурора Андрей Никулищин передал соответствующий документ заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. В обоих ведомствах РБК подтвердили приведенную информацию.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.