Скоропостижно скончался 40-летний директор "Курортов Северного Кавказа"

Представители компании "Курорты Северного Кавказа" подтвердили факт смерти генерального директора Олега Горчева. В сообщении говорится, что он скоропостижно скончался на 41 году жизни.

Ранее агентству ТАСС сообщили в следственном управлении по Москве о начале проверки в связи с обнаружением тела Горчева в его квартире в комплексе "Москва-Сити". Следов насильственной смерти не найдено. Следствие не исключает версию несчастного случая. По имеющимся данным, тело Горчева нашёл его отец, приехавший на квартиру сына, поскольку долго не мог ему дозвониться.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления горнолыжными курортами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.