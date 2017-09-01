"Матери Беслана" - за перенос Дня знаний в Северной Осетии на 4 сентября

"Матери Беслана" готовы поддержать перенос Дня знаний в Северной Осетии с первого на четвёртое сентября.

Об этом сообщила член комитета Анета Гадиева на пресс-конференции после проведения мемориальных мероприятий в первый день траурной вахты, которая проводится в память о жертвах захвата бесланской школы первого сентября 2004 года и последовавшего её штурма 3 сентября.

31 августа "Матери Беслана" призвали Европейский суд по правам человека не пересматривать принятое в апреле решение о взыскании с властей России трёх миллионов евро в пользу родственников погибших и в пользу пострадавших при теракте в Беслане. Как сообщил адвокат организации Сергей Князькин, обращение подготовлено в форме возражений на ходатайство Минюста России о передаче дела в Большую палату ЕСПЧ, что - по мнению "Матерей Беслана", затягивает весь процесс. По словам адвоката, организация считает, что "у российских властей было достаточно времени, чтобы предъявить доказательства эффективности спецоперации по спасению заложников в бесланской школе, однако этого сделано не было".

В апрельском постановлении ЕСПЧ говорится, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Кремль не согласился с этим решением.

13 лет назад в результате захвата террористами бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1200 детей и взрослых. 3 дня их держали в заминированном помещении без воды и пищи. В результате теракта и последовавшего 3 сентября штурма школы спецназом погибли 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Вспоминают жертв бесланской трагедии и в других российских городах и регионах.

