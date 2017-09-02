В Москве умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

В Москве в субботу утром на 76-м году жизни скончался бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Как сообщает городской портал vl.ru, политик находился на лечении в Центральной клинической больнице, куда поступил с травмой ребер. Ранее у него обнаружили рак.

До 1993 г. Виктор Черепков служил на флоте, капитан 1 ранга. Избран мэром Владивостока в 1993 г. при поддержке демократических сил. В 1994 годах был отстранен от должности указом президента Бориса Ельцина из-за конфликта с губернатором Приморского края Евгением Наздратенко Восстановлен в должности при поддержке Госдумы, по решению Верховного Суда РФ. Виктор Черепков вернулся на пост мэра и отработал оставшийся срок с 1996 по 1998 годы.В 1999 - 2003г. - депутат Государственной Думы РФ.

Виктор Черепков возглавлял незарегистрированную партию "Свобода и народовластие". В 2013 году он вновь принял участие в выборах мэра Владивостока, но занял 2 место, проиграв кандидату от "Единой России" Игорю Пушкареву (в 2016 г. ныне арестован по обвинению в коррупции). С 2015 года во Владивостоке отменили прямые выборы главы города.

Виктор Черепков неоднократно был гостем Радио Свобода и участвовал в ток-шоу.